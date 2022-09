Castas para todos, vinhos só para alguns. Variedades amigas, preços ingratos

Quem produz uvas e faz vinho sabe que há castas que são amigas do agricultor e outras que são madrastas. Há assim castas que são naturalmente mais produtivas (se as deixarem) e há também as que são amigas dos produtores. Essas são as que dão bons resultados, em climas diversos e com solos e práticas agrícolas diferentes. Um desses casos é a variedade do branco que hoje sugiro, a Chardonnay. Clássica da Borgonha, é uva que se dá bem por todo o lado. Vulgarizou-se de tal forma nos Estados Unidos que Chardonnay passou a ser sinónimo de vinho branco. Tem muita capacidade para gerar vinhos com personalidade e resulta bem quer em inox quer na fermentação em barrica. Por isso é tão apreciada.

O mesmo acontece com o Cabernet Sauvignon, que tem ainda a vantagem acrescida de ser muito resistente à podridão e a Syrah, a nova menina bonita do Alentejo, que produz sempre bem (outro sonho de qualquer produtor).

