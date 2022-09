Uma volta de 2000 km a Portugal feita de carro elétrico. É mesmo possível?

Há 20 anos, quando a rede de autoestradas e itinerários principais ficou praticamente concluí­da, o desafio era saber quanto tempo se levaria a percorrer os quatro cantos do país (Sagres, Vila Real de Santo António, Miranda do Douro e Caminha). Em 1998, o Clube Escape Livre fê-lo e a resposta foi: um pouco menos de 22 horas (alternando dois pilotos). Usou a tecnologia turbodiesel de então.

Agora, as preocupações são os consumos, emissões, alterações climáticas, etc. Logo, esta nova volta a Portugal, realizada sob os auspícios do referido clube e do importador nacional da Mercedes, teve outras características: fazer os mesmos 2000 km a bordo de veículos elétricos, três Mercedes EQA, viatura à qual o meu camarada de Redação Vítor Andrade dedicou a crónica da semana passada.