Movimento ‘plant-based’. A revolução vegetal está em marcha na cozinha

Há uma onda verde que está a dominar o sector da restauração em todo o mundo — inclusive em Portugal, onde a tendência é cada vez mais notória. Nos últimos anos, não foram poucos os cardápios que passaram a dar mais espaço aos vegetais, acompanhando uma mudança de comportamento de um público que se mostra cada vez mais disposto a deixar de lado a carne, o peixe e os mariscos.

Alguns restaurantes, no entanto, decidiram ir mais além. É o caso do Eleven Madison Park, em Nova Iorque, já eleito o melhor do mundo pela lista dos 50 Best, que volta a abrir no próximo dia 10 de junho com uma proposta totalmente nova (e que causou certa surpresa na cena internacional): não haverá nenhum produto animal no menu de degustação proposto pelo celebrado chefe Daniel Humm. “Atuamos sempre com muita sensibilidade relativamente ao impacto que produzimos no nosso meio, e ficou claro para nós que o atual sistema alimentar já não é sustentável. Tendo isto em mente, estou entusiasmado por partilhar que serviremos a partir de agora um menu totalmente plant-based”, anunciou o galardoado chefe no seu perfil no Instagram.