Soberbos 2018 chegam ao mercado. Hoje Douro, amanhã outras regiões

A região do Douro não se pode queixar. A segunda década deste século foi especialmente generosa e permitiu uma sucessão nunca vista de bons anos e boas colheitas. Aconteceu assim com os DOC Douro e com os vinhos do Porto. Poder-se-ia, por exemplo, ter declarado vintage todos os anos, não fora o lado comercial do negócio a falar mais alto. Mesmo assim, foi nesta década que se quebraram tabus que tinham um século, como seja a declaração de três anos seguidos de Porto Vintage clássico, algo nunca visto. Isso já dá uma ideia da qualidade dos vinhos.

No caso dos DOC Douro — e dada a extensão da região, as variações de altitude e exposição solar — foi possível concluir a década sempre com grandes vinhos. Porque é que isso aconteceu agora e não antes? A razão é técnica ou, dizendo por outras palavras, o trabalho que se faz na vinha e na adega é muito mais profissional, mais técnico e, também em função das novas tendências do gosto, não é preciso “mascarar” o vinho, nem com madeira a mais nem com álcool desgarrado do corpo. Estão agora a chegar ao mercado os tintos de topo da colheita de 2018.

