Se é fã incondicional das riscas, veja como lhe dar o toque da nova temporada

As riscas quase nunca falham quando o tema é tendências de moda, mas ainda assim conseguem sempre surpreender, quer seja no tipo de risca ou nas peças onde imprimem a sua marca. No verão de 2021 prepare-se para riscas verticais, muito geométricas e coloridas. Para ter uma melhor ideia, basta pensar nas tradicionais barracas de praia portuguesas e deixar-se levar pelo imaginário da época balnear.

Nesta estação as riscas são impressas em peças mais soltas e leves do que é habitual. Christian Dior apresentou-as em vestidos e roupões ideais para serem usados com fato de banho, e Michael Kors apostou em longas túnicas com riscas largas e depuradas — e apesar da modernidade dos looks, ambos os criadores deixaram uma sensação quase bíblica nas passerelles. Versace desfilou a versão mais movimentada, com riscas verticais em casacos, blusas e calções, em tons néon ou combinadas com linhas de pautas musicais. E se achava que, com o desconfinamento, se livrava de vez do pijama, prepare-se: a dupla de camisa fluida e calças largas, desta vez às riscas, chegou para ficar.