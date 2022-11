Moda. Liberdade de movimento num ano especial

Quando as temperaturas começam a subir, é grande a tentação de vestir uma das peças mais descomplicadas do guarda-roupa, especialmente num ano complicado como este que vivemos. Com o desconfinamento a bom ritmo, sonhamos em confinar o nosso tradicional ‘traje’ de andar por casa e substituí-lo por algo que de facto nos faz sentir livres. Nesta temporada, os vestidos chegam longos, graciosos, transparentes e cheios de movimento e reflexos cintilantes. Ganham terreno os estilos cool, boémio e romântico, em detrimento do lado mais folk e encorpado de outras estações. A abordagem é agora mais descontraída e casual, com as transparências a reforçarem o efeito leve no corpo, mas também no espírito.

