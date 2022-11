Land Rover Defender 90: o regresso à terra

O Defender 90 cheira a terra por todo o lado. Não porque não esteja devidamente lavado e higienizado, nada disso, mas a verdade é que este jipe da Land Rover transpira todo o terreno e, assim que pisamos o acelerador, ficamos com a sensação de que até as paredes trepa, se for preciso.

O que é que procura quem compra um jipe (GP — abreviatura para veículo General Purpose, na sua origem na 1ª Guerra Mundial)? É muito simples: força, robustez, poder de tração e, acima de tudo, prazer de condução em todo o tipo de terreno.