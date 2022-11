Sol, esplanadas... E o cão?

Um brunch delicioso, um café numa esplanada com uma vista deslumbrante ou um jantar que é uma surpreendente viagem pelo melhor da cozinha asiática. Nenhum destes planos tem de ser sinónimo da ralação que é deixar o seu animal de estimação sozinho em casa. Desde 2018 que a lei passou a permitir animais de companhia em espaços comerciais e há cada vez mais estabelecimentos pet friendly por onde escolher. Desde que o local apresente o dístico próprio à entrada, poderá desfrutar da sua refeição na companhia do seu amigo de quatro patas.

No roteiro pela capital começamos por baixo da Ponte 25 de Abril, no LX Factory, em Alcântara. Logo à entrada encontra a concorrida esplanada do Café na Fábrica, um telheiro decorado com luzinhas por cima de mesas corridas que lhe vai trazer saudades dos arraiais de verão. Este é o cenário ideal para um sumo natural ao pequeno-almoço ou uma cerveja fresquinha ao final do dia. O preço médio ronda 16 euros para duas pessoas. Antes de sair, não se esqueça de espreitar o interior do café — a decoração vintage, como é moda neste efervescente centro criativo, vai lembrar-lhe uma casa das bonecas.