O equilíbrio do gesto, segundo Guta Moura Guedes

Ler bem o contexto onde nos inserimos é talvez das coisas mais importantes e mais difíceis com que nos deparamos na vida. Não o fazer ou fazê-lo mal pode levar aos maiores enganos, decisões irreparáveis e à produção de gestos cujas consequências negativas reverberarão no tempo e na matéria, não só enquanto cá estamos mas, e também, depois. O contexto — o entorno — é o que nos rodeia. Feito de miríades de partículas de substâncias distintas: paisagem, pessoas, informação, sensibilidades, aspirações, história e histórias, presente e possibilidades de futuro. Nunca o controlamos. Só podemos percebê-lo e influenciar algumas das suas dinâmicas. Ou não.

Em design, tal como na arquitectura, o entendimento do contexto tem de anteceder o gesto primeiro do desenho. E deve acontecer dividido em perspectivas, independentemente da tipologia do projecto. Isto se quisermos garantir um mínimo de inclusividade e um máximo de sucesso e de adequação às necessidades.

