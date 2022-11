Dacia Sandero. Sua excelência o GPL

Há dois tipos de compradores dos Dacia: uns, porque não podem gastar mais e outros porque entendem que não se justifica investir fortunas em carros cheios de gadgets dos quais acabamos por não tirar partido. O Sandero, de que hoje vos falo, é o carro mais comprado por particulares na Europa, Portugal incluído. Ainda assim, a marca de baixo custo da Renault tem evoluído e isso é patente nesta nova versão Stepway do Sandero, o topo de gama do low cost, passe o oxímoro. Está lá (quase) tudo: abertura inteligente das portas, ecrã de navegação, câmara de marcha atrás, sensor de chuva, etc.

É uma espécie de monstro de Frankenstein, feito à base do “banco de órgãos” da Renault: uma versão simplificada da plataforma do Clio 5 (2019), direção elétrica, motores a gasolina de três cilindros e um litro, herdados do Twingo. Estes são barulhentos e não muito económicos em cidade, ainda que respondam bem a baixa rotação. A suspensão não é um primor de suavidade e a caixa de seis velocidades tem que ser tratada com carinho. Mas por menos de 15 mil euros queriam um Rolls-Royce?

