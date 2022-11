Vinhos: ser conservador é ser exigente

Uma das sugestões vínicas desta semana — Poças — traz consigo o adjetivo de Orange. O conceito tem alguns (poucos) anos mas remete para uma técnica antiga, quando as uvas brancas eram fermentadas juntamente com as películas, o que hoje não acontece de todo. Essa prática mantém-se nos vinhos tintos porque é na película que está a cor e é preciso transferi-la para o mosto em fermentação.

A tradição impôs então o nome de Curtimenta para o método de fermentação dos tintos e Bica Aberta para os brancos. Bem me lembro de andar, ainda miúdo, a pisar uvas brancas em lagar e ver depois essas películas serem espremidas até não deitar mais sumo. Tudo isto poria os cabelos em pé a um qualquer enólogo moderno. Os vinhos, diga-se, sabiam bem (também não conhecia outros...) e era sabido que só com alguma sorte chegavam com saúde à vindima seguinte. Atualmente a técnica da curtimenta nos brancos exige saber e cuidados técnicos para não se deitar tudo a perder. Os vinhos são vendidos mais caros e, se se pede mais ao consumidor, há que ter a obrigação de fornecer um produto de alta qualidade. Não basta dizer que se está a fazer como os velhinhos faziam.

