Moda. A luz das pequenas coisas, ou como fazer do dia a dia uma autêntica festa

Se há alguma coisa que esta pandemia nos ensinou é que devemos comemorar as pequenas conquistas, o dia a dia, não estar à espera dos grandes acontecimentos para celebrar a vida. E isso é verdade para tudo, mesmo para a roupa que usamos. Antes da pandemia, tínhamos a chamada roupa para sair à noite, que só usávamos em ocasiões festivas, consideradas especiais. Não havendo, para já, a movida do antigamente, porque não fazer do dia a dia uma autêntica festa?

Nesta estação e perante um futuro incerto, o brilho chega em força, para nos animar e lembrar que todos os dias são importantes: lantejoulas, paillettes, missangas, tachas, vidrilhos, cristais, opções não faltam para iluminar esta fase do desconfinamento.