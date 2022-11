As cores pantone para 2021: amarelo luminoso e cinza pedra. O presente é luminoso

Todos os anos, o Instituto Pantone elege a cor do ano, que vai influenciar vários sectores — moda, decoração, design — e colorir a nossa vida. Para 2021, a famosa consultora escolheu não uma, mas duas cores para ‘tingir’ o nosso guarda-roupa: o illiminating yellow (Pantone 13-0647), um amarelo luminoso, e o ultimate gray (Pantone 17-5104), um belo cinza pedra. A combinação destas duas cores, aparentemente antagónicas, não é por acaso, como explica Leatrice Eiseman, especialista em cor e diretora executiva da Pantone, “transmite uma mensagem de positividade combinada com força. Prática e sólida e ao mesmo tempo calorosa e otimista, esta é uma conjugação de cores que nos dá força e resiliência. Precisamos de nos ser sentir motivados e entusiasmados, é essencial para o espírito humano”.

Ainda que forme uma dupla invencível com o cinza, este amarelo tem uma vida por si só, ou seja, pode ser usado de variadíssimas formas. É um amarelo limpo, luminoso e quase puro, sem grandes influências de outras cores, que tanto pode ser usado em look total como conjugado com outros tons, neutros ou vibrantes, em visuais ultaenergéticos. Embora seja uma cor a que muitas pessoas resistam, se há uma altura certa para lhe dar uma oportunidade é agora. Comece devagar e remeta este amarelo para acessórios como carteiras, sapatos e bijuteria. E porque não escolher um fato de banho desta cor para iluminar mais ainda os longos dias de praia? Já sabemos que boas energias atraem as coisas boas da vida e esta é uma forma simples de fazer o sol brilhar em nós, por dentro e por fora.