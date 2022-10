Os cantos do mar: sabores marinhos e cozinha telúrica a partir de "Os Lusíadas"

A longa e prodigiosa epopeia descrita por Camões sobre as voltas e agruras dos empreendimentos portugueses desenrola-se em 10 cantos, por mares longínquos e em partidas com destinos incógnitos. A pandemia também trouxe um lado incógnito, com as chamadas dark kitchens, que além de ter um nome nos antípodas do aliciante concentram no mesmo espaço diferentes tipos de cozinha ou restaurante. Estas cozinhas de produção, muitas vezes montadas de raiz para minimizar custos, têm equipas de cozinheiros a produzirem diferentes menus, exclusivamente para entregas. Podem funcionar em qualquer lugar da cidade, pois não têm sala ou porta para a rua. Podem ser num armazém, por exemplo, que se imagina que seja previamente fiscalizado.

Mesmo nestes tempos de incerteza há restaurantes que continuam a trabalhar nas suas cozinhas. Enquanto não se pode revisitar os cantos da casa, Os Lusíadas, situado numa transversal da Rua Brito Capelo, artéria medular de Matosinhos, traz-nos os sabores que ressoam do mar. A casa está a cumprir quase três décadas, desde que em 1992 a família Miranda decidiu abrir mais uma morada, depois de ter dado vida à vizinha Marisqueira A Antiga.