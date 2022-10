Moda. Recortes de primavera

O corpo feminino sempre serviu de inspiração à arte nas suas mais variadas formas, e na moda ele funciona como o alicerce de todas as construções. É com base nele que se arquitetam peças de roupa repletas de sensualidade. Decotes profundos, tops ou vestidos curtos ou ombros a descoberto são muitas vezes as armas de sedução, mas nesta primavera a estratégia passa também por mostrar ancas e cintura em aberturas laterais com a dose certa de ousadia e conservadorismo.

Este equilíbrio sedutor entre recato e exposição foi possível graças à mestria de marcas como Fendi, Balmain, Miu Miu ou Carolina Herrera, que apresentaram peças cujo corte faz em muito lembrar a forma de um triquini, ainda que menos revelador. Alguns criadores foram tão longe como transformar estas formas em roupa digna de red carpet, ornamentando estas aberturas com bordados e pedras de fantasia. Ainda dentro dos looks mais formais, destacam-se os vestidos camiseiros, com laterais abertas simples e subtis, indicados para um eventual regresso ao escritório.