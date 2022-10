A reconstrução de um mito: vem aí um novo Nissan Qashqai

Há modelos que salvam construtores. Foi o caso do VW Golf (1974) ou do Peugeot 205 (1983). Para a Nissan, o Qashqai foi a joia da coroa durante uma dúzia de anos. Lançado em 2007, conciliava a robustez de um SUV com a elegância de um coupé. Criou um novo segmento, o dos Crossover, no qual os restantes construtores não tardaram a apostar.

Antes estava sozinho em campo e ganhava por falta de comparência. Agora é um entre muitos, não obstante a renovação trazida pela segunda geração (2014). Mesmo num mercado pequeno como o português, os Crossover e afins ultrapassam as duas dezenas. Daí o desafio da renovação do Qashqai.