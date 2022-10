Ter a horta à mão de semear. Está pronto para pôr as mãos na terra?

Se vive num apartamento na cidade, provavelmente nunca considerou ter a sua própria horta. Afinal, esse é o tipo de coisas que preenchem o nosso imaginário do que é uma casa de campo. No entanto, cultivar os seus próprios alimentos não é tão difícil como possa pensar. Seja na pequena varanda do 1º andar, no terraço do último piso ou mesmo na sua cozinha, pode ter deliciosas plantas que vão ser as novas estrelas das suas próximas aventuras culinárias. As hortas urbanas dão-lhe acesso a ingredientes mais frescos, saudáveis e sem químicos, que lhe permitem ter um estilo de vida mais amigo do ambiente enquanto poupa nas idas ao supermercado.

“É o prazer de ter criado alguma coisa que me dá também prazer a comer”, sumariza Helena Figueiredo, para quem a horticultura em vasos não foi uma novidade da pandemia. Na sua varanda em Aveiro, as ervas aromáticas são, já há quatro anos, as principais protagonistas. Tem rosmaninho, piripíri, hortelã-pimenta e poejo e, no último fim de semana semeou salsa, coentros, cebolinho e alfaces. No passado já teve orégãos e até uma oliveira. Os tomates-cherry e os morangos são as próximas culturas em que ser quer aventurar.