As leis da transparência (ou como desconfinar o guarda-roupa)

O Governo não o anunciou formalmente, mas está também na hora de desconfinar o seu guarda-roupa. As boas notícias é que isso pode ser feito em total segurança. As más notícias são só para as peças que, até agora, se movimentaram livremente pela casa, como o fato de treino e as calças de pijama que sempre entraram clandestinamente nas reuniões Zoom. A essas teremos de restringir temporariamente os movimentos e arranjar espaço para conhecer novas tendências e divertimo-nos com isso.

A tendência das transparências costuma criar resistência em muitas mulheres que imaginam logo ter de expor o seu corpo em demasia. Não é isso que se pretende, aliás o desafio é jogar com sobreposições. Poderá até desconfinar aquele fato de banho ou minivestido, sobrepondo-lhes um vestido maxi, longo, esvoaçante e totalmente transparente, recriando os looks sensuais dos anos 70.