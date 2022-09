O samba de uma casta só? Saber lidar com 250 castas não é fácil

Na ficha técnica que acompanhou o tinto da Quinta Vale D. Maria (sugestão da semana) lê-se que o vinho tem como base vinhas que contam 41 castas diferentes. Este facto em si não tem muito de original. De facto, na região duriense são muitas as parcelas que contam múltiplas castas, todas misturadas na vinha. Sabendo-se que hoje se usa um método radicalmente oposto — cada parcela com a sua casta — podemos questionar sobre quem tem afinal razão, os antigos ou os novos produtores? Ambos têm as suas razões. A verdade é que atualmente plantam-se vinhas com as castas separadas para que cada uma seja colhida no melhor momento da maturação; na vinha velha vindima-se a eito, algumas uvas mais verdes outras mais maduras. Era na vinha que se fazia o lote. Os antigos plantavam assim porque era uma forma de defesa, quer perante as variações climáticas quer para fazer face às moléstias, “se num ano não vingam umas, vingam outras” e, desta forma, o lavrador nunca perdia toda a produção. Nos livros antigos que chegaram até nós e onde as práticas da viticultura nos são reveladas, esse método de miscelânea de castas é amplamente recomendado. Nesses textos encontramos nomes de muitas variedades de que hoje não sabemos o paradeiro e outras que nos são familiares por terem chegado até nós.

O apreço que algumas castas tinham e o desprezo a que outras eram votadas não pode ser lido literalmente hoje em dia. Não nos podemos esquecer que antes da filoxera todas as castas eram plantadas diretamente no solo — em pé-franco — e que após a moléstia, foi preciso recorrer aos porta-enxertos para se poder plantar vinha. Foi um novo mundo que começou e outro que desabou: descobrir a melhor adequação do porta-enxerto à casta, em função do solo, da exposição, da produtividade e da qualidade final pretendida foi uma tarefa que ainda não terminou e que gerou vinhos diferentes dos de outrora.

