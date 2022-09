Assim que se passa para lá da porta do Jaguar F-Type First Edition, de dois lugares, somos imediatamente transportados para uma cena de filme, em ecrã de 16:9, à boa maneira de James Bond.

Carrega-se no botão da ignição, solta-se um ronco inconfundível e o volante ajusta-se automaticamente à posição de condução, ao mesmo tempo que se abre um discreto friso, mais ou menos a meio do luxuoso tabliê, com duas entradas de ar condicionado.