Do grão à barra: tudo sobre chocolate, sem esquecer as sugestões mais deliciosas de São Valentim

A primeira golfada de ar à saída do avião é sempre um choque. Para nós, europeus, o ar é quente e húmido, como uma sauna, mesmo durante a gravana (a estação seca). O segundo choque para os sentidos vem quando abrimos os olhos, já longe das zonas mais urbanas, e a nossa visão é invadida pelos mil tons de verde, intenso e profundo, que parecem cobrir cada superfície, contrastando apenas com o azul infinito que une o céu ao oceano. São as cores da natureza no seu estado quase puro.

Mas talvez isto não seja surpreendente. Afinal, São Tomé e Príncipe é atravessado pela própria linha do Equador, conferindo a estas ilhas do Atlântico um clima tropical e extremamente fértil. Os guias locais costumam brincar que se se esquecerem de um cacho de bananas à beira da estrada, o mais provável é voltarem na semana seguinte para encontrar já uma árvore.