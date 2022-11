Um roteiro exclusivo pelas vinhas mais velhas do país

O panorama das vinhas velhas em Portugal é, em tudo, semelhante ao do património arquitetónico da capital do país, Lisboa. Em ambos os casos, sabemos que a história é milenar, mas é muito difícil encontrar exemplos vivos desse passado. Em Lisboa, devido ao terramoto de 1755; na vinha, por causa da praga da filoxera, que no último quartel do século XIX dizimou a paisagem vitivinícola do país. A juntar a estas catástrofes, o progresso urbanístico das últimas décadas e os programas de apoio à reestruturação dos vinhedos a partir da década de 1990 (que permitiram a muitos produtores arrancarem as vetustas plantações que não davam rendimento e substituí-las por vinhas mais produtivas e com menos custos) obliteraram património histórico único.

Isto significa que, hoje em dia, quando procuramos as vinhas mais velhas de Portugal, olhamos para um horizonte temporal que pouco ultrapassa os 100 anos. Não são muitas, menos ainda as que dão origem a vinhos icónicos. Mas elas continuam por aí, vetustas, frágeis na aparência mas irredutíveis na sua adaptação às condições climáticas, únicas e sempre especiais.