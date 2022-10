Há um vinho português entre os 100 melhores do ano para a “Wine Spectator”, a mais influente revista americana

Podemos pensar que a quadra natalícia não aconselharia a que fosse este o tema aqui tratado mas a verdade é que perderia oportunidade se fosse protelado. Refiro-me à lista dos 100 melhores vinhos do ano publicada na “Wine Spectator”, a mais influente revista de vinhos americana. Há já muitos anos que a revista revela por esta altura os seus escolhidos sendo que, convém lembrar, naquela publicação se recebem vinhos de todo o mundo e, por isso, o universo é enorme e são muitos milhares de provas ao longo do ano.

Portugal e os seus vinhos têm tido comportamento diverso ao longo dos anos: desde ter sido nº 1 ex-aequo com os vintages Fonseca e Taylor’s 1994, ter integrado o top 10 e ter, com regularidade, vários vinhos dispersos pela lista. Os critérios são muito próprios e vão desde (entre outros) a classificação, a relação qualidade/preço e a disponibilidade no mercado americano e assim, não é necessariamente o vinho mais caro ou mais pontuado que fica mais bem classificado. Este ano apenas o ‘nosso’ Pintas foi incluído na listagem, apesar da reduzida quantidade exportada para os EUA, só 120 caixas de seis. Nesta altura seria excelente que o produtor tivesse centenas de caixas por vender mas a verdade é que o vinho já está esgotado. Mas a visibilidade, essa, está garantida.

Quando pela primeira vez tive conhecimento desta lista (nos anos 80), colecionei vários anos a edição dos melhores e eram sobretudo vinhos de Bordéus e Borgonha que inundavam os 100 melhores, acrescidos de muitos (mas mesmo muitos...) vinhos americanos, brancos e tintos. É verdade que como os anos não são todos iguais, nos menos bons até as grandes regiões se veem arredadas do top 100 e poderá ter sido esse o caso este ano. Mas olhando para a lista, consultável em https://top100.winespectator.com/lists/, percebemos que os vinhos espanhóis e os italianos se saíram muito bem, com várias regiões a serem premiadas, nomeadamente com o primeiro lugar para as Bodegas Marqués de Murrieta, um grande, grande clássico de nuestros hermanos. Aqui com um pequeno pormenor: o vinho é da colheita de 2010!

Algumas regiões portuguesas, nomeadamente o Dão, a Bairrada e o Douro bem podem refletir e perceber que os vinhos sairão muito beneficiados se forem devidamente conservados na cave do produtor durante alguns anos e vendidos quando se aproximam do melhor momento. É verdade que em tempos de covid esta conversa é inconveniente mas a pandemia um dia passará e será sempre preciso tomar decisões com tempo e cabeça fria.

Não sendo verdade que os maiores também se abatem, é curioso verificar que Chile, Argentina, África do Sul e Nova Zelândia se portaram igualmente bem. Quanto ao excesso de vinhos americanos — compreensível — não comento, já que não conheço a grande maioria deles. Mas falarem de Portugal, ainda que apenas por um único vinho (um grande vinho, tomem nota...) já pode ser motivo de alegria. A esta muitas outras listagens dos melhores se seguirão. Seguramente nenhuma com tanta importância e impacto como a da “Wine Spectator”. Essa é a verdade.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.