O espaço da natureza: usufruir sem danificar é um desafio

Este texto vem de uma coincidência: uma mensagem num grupo de Whatsapp sobre partilha de conhecimento, ao qual pertenço, recebida no preciso momento em que encontrei um livro durante um fim-de-semana de arrumações. A mensagem era sobre um parque em Portugal, em Castelo Branco, e o livro, que trouxe de uma viagem aos países nórdicos, sobre as rotas turísticas nacionais na Noruega. Em comum têm ambos o espaço de fruição pública em contexto da natureza, tema de enorme interesse actual. Se há uma breve centena de anos a população mundial, com os seus 2.000.000.000 de humanos, não tinha como prioridade, infelizmente, a forma como o espaço comum natural era utilizado, nesta entrada difícil na segunda década do século XXI esse é um comportamento que não podemos ter.

Somos quase 8 mil milhões de pessoas agora. Aumentámos o nosso número exponencialmente, mas o espaço natural disponível é o mesmo. As questões que este aumento coloca apresentam-se em todas as frentes, mas a da natureza é de interesse superior. Isto porque a sua existência e qualidade impacta temas tão determinantes como os da captação de carbono e as alterações climáticas e tão subtis como a felicidade e o bem-estar humanos. A fragilidade do espaço natural é incomensuravelmente maior do que o que imaginávamos — a boa notícia é que a sua recuperação, afinal, pode não ser tão impossível como pensamos.