Esta é a nova CREL, a Coleção de Restaurantes Exteriores a Lisboa. Siga as indicações rumo ao destino

Não, não se trata da A9, a autoestrada que percorre vários concelhos na orla de Lisboa e que é também conhecida como CREL (Circular Regional Exterior de Lisboa). O semicírculo que a via descreve, ao redor da capital, inspirou-nos a partir à descoberta de mesas com mil e uma personalidades: regionais, lusófonas, tradicionais, modernas e cosmopolitas. Nesta breve coleção vai encontrar restaurantes para todos os gostos que se encontram dispersos algures nas vizinhanças da CREL ou da CRIL. Estas siglas são meros pontos de orientação, pois na realidade o que fizemos mais foi andar por estradas e ruelas secundárias.

Numa qualquer contenda sobre quem conhece mais locais sagrados de bem comer — tão ao estilo português — haverá sempre alguém que sabe de um restaurante “muito melhor” do que o do beligerante. Ora o que aqui se segue não é um guia nem uma lista com hierarquias. Não há primeiros nem segundos, apenas um somar de dicas úteis para os fãs de colecionismo gastronómico.