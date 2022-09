Barca Velha de regresso. Colheita de 2011 marca as 20 edições em 68 anos

Decorreu esta semana a apresentação pública da nova edição do Barca Velha, desta vez da colheita de 2011. O local escolhido foi a propriedade que é também o berço das uvas e do vinho, a Quinta da Leda, no Douro Superior. Uma pergunta que surge de imediato: porquê este destaque? É um tinto como outros que existem no Douro aos quais não prestamos tamanha homenagem. É verdade, mas isso tem justificações: a raridade do vinho, o seu elevado preço e a fama que adquiriu, quer entre nós quer sobretudo no Brasil e em Angola.

De facto, neste século apenas foi editado nos anos 2000, 2004, 2008 e agora 2011. Pode mesmo dizer-se que na longa história que o vinho já leva — nasceu com a colheita de 1952 —, os intervalos recentes não têm sido muito grandes se comparados com o período entre 1966 e 1978 em que não houve qualquer lançamento. Ao todo, e contando já com este 2011, estamos a falar de 20 edições em 68 anos.

