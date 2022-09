Aliados 'deluxe'. A Avenida tornou-se sinónimo de exclusividade

Portugueses, residentes estrangeiros e turistas (todos, naturalmente, com um elevado poder de compra) estão a impulsionar a abertura de lojas de luxo na avenida mais emblemática do Porto. Nem o surto de coronavírus e a diminuição generalizada do consumo trava a transformação da Avenida dos Aliados na nova centralidade de luxo da cidade.

Depois da renovação do património imobiliário, chegam em crescendo os hotéis de cinco estrelas e as marcas de luxo, demonstrando que a crise afeta mais uns do que outros. A ‘âncora’ desta nova fase é o Aliados 107, edifício de 1930 que no passado albergou o jornal “O Comércio do Porto”, onde o Grupo Brodheim se instala em força com duas das insígnias que representa em Portugal: a Burberry e a Tod’s.