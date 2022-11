Cozinhas de imigração. Seleção dos melhores sabores estrangeiros para provar em Portugal

Portugal atingiu, em 2019, a marca histórica de mais de meio milhão de imigrantes, quase mais 23% de cidadãos estrangeiros a viver cá que no ano anterior. A barreira ultrapassada indica uma crescente imagem cosmopolita que vem definir um novo cenário multicultural no país e colocar (literalmente) novos temperos no caldeirão português — o nosso melting pot, como diriam os ingleses.

Afinal, todo e qualquer movimento migratório pode ser narrado pelo espectro da cozinha: produtos e técnicas revelam as origens e histórias das pessoas por meio da sua comida. E explica, sobretudo, a oferta que torna grandes urbes mais atrativas do ponto de vista cultural e gastronómico. Algo que tem vindo a registar-se com mais frequência em cidades como Lisboa e o Porto nos últimos cinco anos.

Conheça as Cozinhas de imigração, restaurantes abertos por imigrantes em Portugal, que estão a marcar pontos por cá.

