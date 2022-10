Conheça os dez mais extraordinários castelos medievais portugueses

O futuro pode não estar gravado na pedra mas o passado está-o seguramente. Dos agitados tempos da Idade Média herdámos dezenas de castelos, uns defendendo as terras conquistadas pelos primeiros reis lusos aos reinos islâmicos do sul, outros protegendo as fronteiras norte e leste da cobiça leonesa ou castelhana, outros, ainda, símbolos do poder de senhores locais ou atalaias perdidas em zonas ermas. Se alguns são conhecidos de todos, outros são pequenas preciosidades que vale a pena descobrir. Subjetividades de escolha à parte, eis as dez mais extraordinárias e menos conhecidas fortificações medievais portuguesas.

Este castelo não destoaria num romance de Walter Scott ou num episódio da “Guerra dos Tronos”. Avista-se ao longe na estrada entre Vimioso e Mogadouro. No topo de um estreito afloramento rochoso, tendo de um lado a ribeira das Maçãs e do outro a ribeira de Angueira, afluentes do Sabor, ergue-se, a 681 metros de altitude o que resta das muralhas e da torre de menagem de Algoso. É um local inóspito, onde só os monges guerreiros hospitalários viveriam, batido pelo vento mas de onde se avista boa parte do planalto transmontano, em particular os vizinhos castelos de Penas Roias (a sul) e Outeiro (a norte) com os quais comunicaria noutros tempos através de fogueiras e sinais óticos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.