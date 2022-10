Desconfinar longe das multidões, com património histórico e alta gastronomia

Muito se fala em fazer férias e escapadinhas de verão em locais menos povoados e procurados por turistas, por serem os que têm melhores condições para cumprir o distanciamento social e as medidas de segurança anti-covid19. As notícias mais recentes dão conta de um corrida ao interior de Portugal, com casas rurais e unidades de glamping esgotadas no norte do país e no Alentejo, confirmando que muitos querem aproveitar o verão sem contribuir para a propagação da pandemia.

Ainda não estava a levar a sério o surto de coronavírus (e o estado de emergência não tinha sido decretado) quando andei a deambular pelo norte de Portugal, cumprindo parte da rota das estrelas Michelin nesta região. A Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, e o Largo do Paço, em Amarante, foram o destino. Depois de uma viagem de comboio até ao Porto e uma deslocação de carro (de 60km) até a Casa da Calçada Relais&Châteaux, a experiência do interior de Portugal começa com o próprio edifício onde este hotel e o respetivo restaurante estão instalados.

O antigo palácio barroco do século 16, no centro de Amarante e com o rio Tâmega aos pés, é parte da história de Portugal. Construído para ser um dos principais palácios do Conde de Redondo, a Casa da Calçada alberga os comandos aliados de Portugal e Inglaterra, durantes as invasões francesas, no início do século 19. Mais tarde, até à viragem para o século 20, os salões deste palácio são o palco de inúmeras tertúlias entre políticos e intelectuais. A transformação em hotel de luxo, essa, acontece no século seguinte, em 2001.

Se a Casa da Calçada tem a história como cartão-de-visita, Amarante impressiona pela bem preservada arquitetura romântica de traços barrocos e a paisagem natural. Outro aspeto de destaque é a quantidade de confeitarias e a variedade de doces regionais, entre lérias, foguetes, brisas do Tâmega e São Gonçalo, entre outros. Não é de estranhar, por isto, que numa localização com tradição gastronómica se encontre um restaurante com uma estrela Michelin. Entre as quatro paredes do Largo do Paço, o protagonismo é dado aos produtos locais, trabalhados com técnicas inovadoras.



Os dois menus de degustação e a carta refletem o percurso de Tiago Bonito, o chefe de 31 anos nascido em Montemor-o-Velho, que trabalhou no Algarve e em Lisboa. O menu Identidade é uma homenagem à criatividade e è evolução da cozinha, enquanto o Caminhos inspira-se nas raízes e nos clássicos de Tiago Bonito, como os boletos com trufa branca ou a pescada de anzol com amêijoa ‘Bulhão Pato’, por exemplo. Depois do período de encerramento, durante o confinamento, o Largo do Paço reabre a 4 de junho sem alterações nas propostas gastronómicas. A partir de julho, porém, estão previstos dois novos menus, que ainda não estão definidos.

Certo é que deverão refletir os sabores da nova época primavera/verão, em oposição aos produtos característicos do outono/inverno. A minha incursão nas propostas de Tiago Bonito, no início de março, inclui um misto de pratos dos dois menus da estação fria e umas surpresas do chefe. Uma pré-entrada de caviar com maionese de ostra, maça verde e esferas de iogurte grego; uma entrada de lagosta com creme de abacate; uma pescada do Atlântico com gel de salsa e cogumelos: e um borrego com óleo de hortelã e chalotas, entre outras iguarias. O final da refeição chega com um detalhe surpreendente e interativo: uma ‘tela’ de Amadeo de Souza Cardoso, o pintor modernista nascido em Amarante, em 1887. Na verdade, trata-se de uma sobremesa com uma base de chocolate branco e mousse de cogumelos, que é finalizada à mesa, com o comensal a ser convidado a pintá-la com geleias coloridas.

O périplo gastronómico prossegue no dia seguinte, em direção ao litoral nortenho. O destino é Leça da Palmeira e a Casa de Chá da Boa Nova, que em 2019 soma a segunda estrela Michelin. Também aqui a experiência começa muito antes de me sentar à mesa. A entrada nesta freguesia de Matosinhos faz viajar para um cenário futurista, dominado pela presença da refinaria da Petrogal, e desemboca numa marginal. É aqui que se encontra a obra de arquitetura que cativa visitantes, nacionais e internacionais. Edificada sobre as rochas junto ao mar, a Casa de Chá da Boa Nova é projetada por Álvaro Siza Vieira, em 1956, encerrada nos anos 1990, mais tarde requalificada por este arquiteto e declarada Monumento Nacional, em 2011. Esta antiga casa de chá reabre no verão de 2014 como restaurante, pela mão do chefe Rui Paula, e é distinguida com a primeira estrela Michelin em 2016.



O almoço com 12 pratos (os dois menus existentes têm um total de 21) decorre na mesa preferida por Álvaro Siza Vieira, junto a uma das janelas que faz fronteira com o mar. O menu não vegetariano destaca-se pela ligação ao local onde a Casa de Chá está instalada: brulée de ouriço-do-mar, com amêijoa à ‘Bulhão Pato’, ostra e atum; éclair recheado com mousse de couve-flor e mexilhão; e vieira com tapioca e vinagrette de limão, por exemplo. A maioria do peixe, marisco e frutos do mar vêm de Matosinhos e do Porto, exceto algum peixe que chega de Setúbal e de Sagres. Ambos os menus são inspirados nos Lusíadas e nos descobrimentos marítimos, o que leva Rui Paula a criar propostas com produtos do mar e com uma ligação aos locais por onde os portugueses passaram.

nelson_garrido

Nesta fase pós-confinamento, Rui Paula introduz agora um novo menu para duas pessoas, com dois dos seus clássicos: arroz caldoso de peixe e lavagante, e cataplana de peixe e marisco. A aposta nos produtos do mar é ponto assente para o chefe da Casa de Chá da Boa Nova, que tem como base de trabalho a frescura e a vontade de surpreender com pratos ‘fora da caixa’. O objetivo é criar o melhor da comida portuguesa, seguindo as técnicas novas ou as mais tradicionais, com alma e a capacidade de mexer com os sentimentos. Junto ao mar em Leça da Palmeira ou com o rio Tâmega aos pés, dois dos melhores na gastronomia portuguesa são um pretexto para (re)descobrir o país em geografias menos massificadas. A prevenção do contágio e a economia nacional agradecem.

Largo do Paço

Largo do Paço, 6, Amarante

Menus com oito pratos: Identidade (€130, mais €65 com vinhos) e Caminhos (€110, mais €55 de vinhos)

5ª feira a sábado (19h30 às 22h30)

Domingo (12h30 às 15h)

reservas@casadacalcada.com

Casa de Chá da Boa Nova

Avenida da Liberdade, Leça da Palmeira

Menus até 21 pratos: Vegetariano (€90/6 pratos, €120/12 e €160/21, mais €160 de vinhos); Normal (€100/6 pratos, €130/12, €190/21, mais €130 de vinhos)

Menu Clássicos: Dois pratos para duas pessoas (€75)

Terça-feira a sábado (almoços das 12h30-15h)

Segunda-feira a sábado (jantares das 19h30-23h)

boanova@ruipaula.com