Há quanto tempo bebemos café? Portugueses experimentaram-no no século XV na Etiópia

As primeiras viagens que os franceses fizeram ao Iémen realizaram-se entre 1708 e 1710 e entre 1711 e 1713. A fortuna dos armadores do porto francês de Saint-Malo tinha a sua origem na pesca e no comércio do bacalhau, mas neste início do século XVIII os empresários gauleses interessaram-se igualmente pelo comércio do café, desejando adquirir os promissores grãos na sua origem, na cidade portuária de Moka, no Iémen, já no interior do Mar Vermelho.

Entre 1660 e 1730, holandeses, ingleses e franceses adquiriram grandes quantidades de café em Moka, situada no Iémen, cidade que entrou em declínio quando os novos cafés da Ásia e das Antilhas começaram a fazer concorrência ao que no ocidente se chamava “moka”. Holandeses e franceses seriam os responsáveis pela introdução do café nos continentes americano e asiático. A Companhia Holandesa das Índias Orientais comprava o café em Moka mas também dera início à sua plantação na ilha de Ceilão, atual Sri Lanka e na ilha de Java, na atual Indonésia. A médio prazo, os holandeses iriam obter bons resultados com esta inovadora iniciativa.

