Como vamos viajar agora? Conselhos úteis para aproveitar as férias em segurança

E de repente, veio a febre dos portugueses em sair de casa. Com mais ou menos medo do vírus, estão a desconfinar para praias, casas de campo, esplanadas, além de tudo o que são zonas verdes — e com o calor a apertar, também já sonham com viagens para mudar de ares. Se a perspetiva inicial se circunscrevia ao ‘vá para fora cá dentro’, com a abertura de fronteiras que se está a desenhar o leque de possibilidades multiplica-se, e voar para o exterior voltou ao radar de quem tem o ‘bicho’ das viagens.

A meio de uma pandemia epidemiológica, que se mantém ativa, vai ser possível frequentar hotéis, resorts com piscinas ou fazer viagens de avião? Vai. Só que de uma forma que não era habitual e com mais restrições. Em grandes linhas, vai poder-se fazer tudo o que era ‘normal’ em férias, só que em menor volume e com mais calma. No fundo, é o regresso a um passado recente, em que não se faziam tantas viagens e havia menos oferta, e as férias eram planeadas de forma cirúrgica, com um cuidado similar ao que um ourives dedica a lapidar uma pedra preciosa.

