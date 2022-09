As infinitas roupagens do racismo sistémico

A avaliar pela dimensão dos protestos, em manifestações públicas e nas redes sociais, parece haver uma unanimidade mundial na justa condenação do contexto e assassinato de George Floyd. Isto não significa que aqueles que não se manifestam estão a favor ou indiferentes, nem que aqueles que se afirmam contra estejam total e absolutamente livres de qualquer responsabilidade naquilo que diz respeito à raiz do problema: o racismo sistémico.

Pegando nas marcas de luxo, algumas das que agora condenam nas redes sociais o assassinato de George Floyd, e que se afirmam antirracistas, são as mesmas que têm um histórico recente que, no mínimo, denuncia falta de sensibilidade para esta questão. É o caso, por exemplo, da Gucci (integrada no grupo Kering), que no início de 2019 é forçada a pedir desculpa e a retirar das lojas uma camisola preta com uma gola alta tipo gorro balaclava. A problemática prende-se com a abertura na zona da boca, que é destacada por uns lábios vermelhos exagerados, numa camisola totalmente preta e que cobre metade da cara, remetendo para a imagem estereotipada da fisionomia de um negro.

O grupo que detém a Gucci, agora, é dos primeiros no sector do luxo a anunciar a entrega de donativos a organizações antirracistas. Em nome da sua mais de uma dezena de marcas (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, entre outras), a Kering contribui para o financiamento da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP) e da Campaign Zero (reforma policial proposta pelo movimento Black Lives Matter). O que este exemplo pretende ilustrar é que a discriminação tem várias roupagens e paradoxos. Vão desde a normalização e comercialização de estereótipos por marcas que se assumem como antirracistas (como a camisola da Gucci), à violência policial extrema e assumida (como o caso de George Floyd), entre outros casos.

A apropriação dos clichés associados aos negros tem sido a prática de algumas marcas de luxo, na urgência de responderem à necessidade de inclusão, que é cada vez mais uma exigência social. Nesta matéria, a Gucci não é a única a ser criticada. No ano passado, a Prada também é alvo de condenação por criar produtos de cariz racista. Em causa está um porta-chaves com um boneco negro estilo blackface, a caracterização teatral em que atores brancos pintam a cara com carvão e desenham uns lábios vermelhos exagerados, para representarem personagens africanos. A prática artística, muito popularizada nos Estados Unidos no início do século 20, acaba por ser banida nos anos 1960 devido a acusações de racismo.

A tensão social e o racismo de brancos em relação aos descendentes de negros são mais intensos nos Estados Unidos, onde o histórico de escravatura e segregação racial está muito presente e se revela mais pesado do que alguns passados colonialistas. Nos Estados Unidos, a escalada de violência de polícias brancos contra negros não tem contornos diferentes daquela que ciclicamente acontecem cá. A diferença talvez seja o facto de a tensão social não ser tão acirrada ou ser menos declarada do que nos Estados Unidos, mas não é por isto que é inexistente. A evidência é a quantidade de casos de racismo em Portugal com base na cor da pele, entre aqueles que são mediatizados e os muitos que não são.

Falo com propriedade sobre isto. Sou filha de mãe portuguesa (branca) e de pai negro (angolano) com uma fisionomia e tom de pele que declara a origem africana. Cresci em Lisboa, num contexto familiar e social totalmente branco, com o privilégio de não sentir diferenciação, ao contrário da maioria dos negros e seus descendentes. Acredito que ter sido educada sem a noção da diferença permite-me circular em qualquer contexto, sem ter na cabeça um filtro pela cor da pele dos meus interlocutores. Permite-me também não encaixar como um ato racista quando alguém é incorreto ou mal-educado comigo. Chamem-me ingénua, mas, em Portugal, não tenho experiências pessoais de maus-tratos que tenham como base a minha cor da pele. Melhor: o motivo até pode ser esse, mas isso não é confessado. Serve esta revelação pessoal para salientar o mais difícil de identificar e de exterminar: o racismo não declarado. Não tem os contornos de brutalidade do assassinato de George Floyd, mas é a base do racismo sistémico que alimenta os crimes com base racial.

Por estes dias conversava com um amigo que me dizia que não lhe faz nenhuma espécie de sentido a denominação de afro-americanos, por se tratarem, simplesmente, de americanos. É instituir, legalmente, uma diferenciação que contribui para perpetuar o racismo sistémico. Esta distinção, por outro lado, leva a uma solidariedade entre estes 15% da população norte-americana (a maior minoria racial no país), permitindo-lhes lutarem para terem uma voz. A Black-Owned Businesses é um exemplo histórico em que a diferenciação é uma força. Esta associação de negócios detidos por negros é criada nos Estados Unidos no século 19 e cresce rapidamente ao longo do século 20. O objetivo é promover e incentivar o comércio com os 2,6 milhões de empresas com estas características, segundo os dados oficiais mais recentes.

Quando se fala de racismo fala-se também de desigualdade social, económica e de oportunidades. Por estas razões, Aurora James, fundadora da marca de malas e sapatos de luxo Brother Vellies, acaba de apresentar um manifesto a pedir aos grandes retalhistas a operar nos Estados Unidos, como a Sephora, Net-a-Porter, Target e Saks Fifth Avenue, por exemplo, que se comprometam a comprar 15% do seu stock a empresas detidas por negros. Para Aurora James isto é uma forma de refletir nas prateleiras os 15% da população norte-americana. Segundo as contas da fundadora da Brother Vellies, 15% dos negócios detidos por negros representa 14,5 mil milhões de dólares (€13 mil milhões). Esta iniciativa é um empurrão no caminho da justa representatividade económica, mais fácil de alcançar do que a paridade social.

Socialmente é preciso reformatar mentalidades. No início desta crónica refiro que não tenho registos de situações em que fui vítima de racismo em Portugal, com os contornos violentos que outros negros e seus descendentes sofrem. Faço parte do grupo dos socialmente aceites e profissionalmente reconhecidos. Mas, mesmo assim, não são poucas as situações ao longo da vida que me fazem pensar no motivo que desperta algumas reações. Uma conhecida que fica muito espantada por me ver a usar um batom da Yves Saint Laurent (dizendo-me que nem ela tem uma batom desta marca) e a colega que no meu primeiro dia de trabalho pergunta a outra colega quem é a ‘escurinha’ que tem um chapéu da Gucci. Ou a hospedeira da TAP que me pergunta onde é que eu vou, quando me encaminho para o meu lugar na classe executiva ou que, em outro voo, me manda ir procurar lugar para a minha bagagem de mão na classe económica (por não haver espaço nas bagageiras de executiva), quando ela está a desempenhar essa tarefa aos restantes passageiros em executiva, todos eles brancos. (sem lhe responder, deixei, obviamente, a bagagem no chão do corredor e ela foi arrumá-la, visivelmente contrariada).

Se perguntarmos a cada uma destas pessoas se é racista, o mais provável é que a resposta seja não. E até acredito que, racionalmente, achem mesmo que não são. Quanto mais não seja pela gravidade (e o ridículo) que esse posicionamento acarreta. O problema não aquilo que é declarado quando a questão se coloca ou o que é escrito nas redes sociais em reação ao assassinato de George Floyd. O problema são as reações inconscientes, reflexo de um paradigma coletivo (mais ou menos consciente), em que, por exemplo, aos negros e seus descendentes só lhes é permitido chegar até a um certo ponto, abaixo daquilo que os brancos são ou têm. É igualmente reflexo disto a não-aceitação da riqueza dos negros (são corruptos ou têm negócios ilegais) e a compaixão pelos ‘pretinhos’ pobres.

Durante algum tempo apoiei financeiramente uma ONG (liderada por brancos) que opera em África e acompanhei no terreno o seu trabalho. As crianças do orfanato eram todas bem tratadas, mas havia uma clara distinção entre as que eram apaparicadas e tinham direito a conviver no circuito familiar dos responsáveis da ONG. Eram, assumidamente, as crianças que tinham traços mais ocidentais e a pele menos escura e, por isso, consideradas mais ‘bonitinhas’ e apresentáveis em restaurantes sofisticados. As fisionomias negras mais ou menos aceites são uma questão histórica, a nível social e no universo das marcas de luxo. Nos anos mais recentes tem vindo a esbater-se, com o protagonismo dado a modelos negras mais escuras e com traços marcadamente africanos, como Alek Wek e Adut Akech, por exemplo.

Na esmagadora maioria, a indústria do luxo continua a privilegiar as modelos brancas e, em segundo plano, as mestiças, que são os padrões de beleza mais aceites. O mesmo se aplica às marcas de maquilhagem, em que as cores de bases e de pós adequados às várias tonalidades de peles negras, quando existem, têm uma expressão mínima. Haverá mil e uma justificações plausíveis para esta situação, mas o que parece paradoxal é que as marcas de luxo mostram-se solidárias nas redes sociais, com mensagens de repúdio ao assassinato de George Floyd, quando podem e lhes falta fazer um caminho interno consequente, que tenha os negros em conta. A dignificação dos negros precisa de mais do que publicações nas redes sociais. Algumas marcas de luxo vão mais além e anunciam a entrega de donativos a organizações antirracistas, como a Black Lives Matter, a Color of Change e a NAACP, por exemplo. Fenty, Marc Jacobs Beauty, Mercedes-Benz, Stella McCartney e Rimowa são algumas das insígnias cujos donativos são públicos, ficando por saber se outras terão feito o mesmo sem divulgar.

Esta é a crónica mais longa que alguma vez escrevi nesta coluna e que extravasa a sua temática de base: marcas e experiências de luxo. Deixo para o final o enquadramento que me leva a deixar em aberto, ao longo deste texto, a hipótese de ter vivido fora de Portugal situações de racismo declarado. É em África que, curiosamente, a dualidade da minha origem (metade branca, metade negra) acarreta diferentes nuances de discriminação explícita. Em Luanda sou chamada por empregados (negros ou brancos) para passar à frente em filas de espera (por ser mulata), sem que alguém na fila (na totalidade negros) se insurja contra isso. Numa caixa de um supermercado, em Joanesburgo, sou insultada por uma funcionária (negra) que insiste em falar comigo em zulu (o dialeto local que não domino).

O meu pedido para ela falar em inglês inflama um ataque de violência verbal (em inglês), questionando o porquê de eu, sendo mulata, querer falar na ‘língua dos brancos’. Consigo entender o contexto histórico de séculos que dá origem a estas situações e a outras tantas muito mais graves. Não consigo aceitar que, no presente, se continue a raciocinar e a reagir tendo isso como justificação da violência verbal e física, e da imposição de privilégios ou de abusos com base na cor da pele. George Floyd morreu por causa deste sistema. Um sistema que precisa de morrer e voltar a nascer, totalmente reformatado.