Covid-19 e Darwinismo. Que marcas de luxo estão a desaparecer?

Um dos grandes prazeres do jornalismo é juntar informações soltas e obter uma visão panorâmica sobre um assunto. Só no mês de maio há acontecimentos suficientes para se ter a perceção da tendência de um caminho que as marcas de luxo estão a fazer. Falências e fecho definitivo de portas de várias marcas que se enquadram no ‘luxo acessível’ e a hegemonia na cabeça dos consumidores de duas que representam o ‘luxo supremo’.

Comecemos pelas notícias positivas. A Chanel é a marca de luxo com mais notoriedade junto de uma amostra de oito mil consumidores, que gastam mais de 2.500 dólares (€2.275) por ano em artigos deste tipo, de acordo com o Vogue Business Index, divulgado esta semana. A marca francesa obtém as pontuações mais altas nas 25 métricas analisadas, destacando-se ainda mais positivamente na que diz respeito à perceção de estatuto elevado. Neste parâmetro, porém, a grande vencedora é a Hermès.

As duas insígnias têm como denominador comum o facto de serem francesas, não estarem integradas em grandes grupos, terem uma história com mais de um século e basearem-se na produção artesanal e na elevada qualidade das matérias-primas. Na abertura das lojas, no pós-confinamento, são as duas de que há relatos de filas à porta. A separá-las há o facto de a Chanel se recusar a vender online (exceto subprodutos como perfumaria e cosmética, por exemplo), o que contraria a tendência geral do sector, onde o digital é apontado como o caminho da sobrevivência e a forma mais eficaz de criar uma relação com o consumidor.

No Vogue Business Index, cujos questionários decorreram entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, a Dolce&Gabbana é a única no top 20 das marcas com mais notoriedade que é fundada depois de 1970, o que revela o peso da tradição na perceção do que é luxo. Na base da tabela, com os níveis de reconhecimento mais baixo, encontram-se marcas de ‘luxo acessível’ como a Paul Smith e a Tommy Hilfiger, que apesar de serem conhecidas dos inquiridos não são as primeiras a serem referidas de forma espontânea. O estudo deixa uma ponta solta, que é saber se os entrevistados que referem em primeiro lugar a Chanel e a Hermès compram ou não estas marcas. Ou se a resposta tem a ver com uma perspetiva aspiracional e com um nível maior de exposição à publicidade destas insígnias.

As más notícias têm um ponto de ligação com os resultados do estudo da Vogue, relativos às marcas de ‘luxo acessível’. É neste subsegmento que se encontra a maioria dos casos de falências só em maio, o que indica que as marcas menos luxuosas e fortes estão menos preparadas para atravessar o confinamento e a crise pandémica. A lista de falências é longa e concentra-se nos Estados Unidos: Centric Brands (detentora das licenças de produção para a Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour e recém-proprietária da Zac Posen), J.Crew, True Religion e Jeffrey. A Neimam Marcus (lojas de departamento com marcas de luxo) é a exceção à tendência de queda das marcas que se encontram no meio-termo, por se enquadrar no segmento de cadeia de retalho multimarca de luxo, que já atravessa um mau momento nos últimos anos, como indica a falência do Barney’s no ano passado.

O fecho das lojas durante o confinamento não ajuda nenhum negócio, mas todas as marcas elencadas vêm de um histórico de problemas financeiros, mais ou menos graves, que o coronavírus agudiza. Até à data, nenhuma das marcas de ‘ luxo supremo’ apresentou falência, apesar de todas registarem percentagens de quebras de vendas até dois dígitos, no primeiro trimestre. Aliás, são elas as primeiras e as mais ativas em donativos de dezenas de milhões para o combate ao coronavírus, com o grupo LVMH a ser o primeiro a ‘abrir os cordões à bolsa’, o que indicia saúde financeira.

Ao contrário do que seria expectável (a descida de preços), a Louis Vuitton e a Chanel estão a aumentar os preços de algumas malas e carteiras clássicas. Mesmo a atravessar um período de graves prejuízos, resistem à tentação dos saldos, certas do poder aspiracional dos seus produtos icónicos e intemporais. Subir os preços de produtos que têm garantia de procura também permite contrabalançar as perdas com os artigos menos apelativos que ficam em stock, devido à diminuição do consumo. O ‘efeito coronavírus’ afeta mais uns do que outros, mesmo entre os consumidores de luxo. A probabilidade dos muito ricos deixarem de comprar (ou de se preocuparem com aumentos de preços) é reduzida. Podem até comprar menos, mas irão fixar-se nas marcas e modelos que são ‘valores seguros’ e, tendencialmente, estarão disponíveis para pagar o que for necessário.

Nesta dinâmica de sobrevivência e fortalecimento das marcas de luxo mais aptas e adaptáveis entra um segundo aspeto que poderá moldar o pós-coronavírus: as fusões e as aquisições. A indústria vem de um caminho de consolidação, processo que em momentos de crise ganha força. É na sequência da crise de 2008, entre 2010 e 2011, que o grupo Richemont compra a plataforma Net-a-Porter, o LVMH fica com a Bulgari e a Kering incorpora a Giraud-Perreguax, por exemplo. Mais recentemente, em 2019, o grupo LVMH concretiza a aquisição da Tiffany&Co (o maior negócio de luxo de sempre, por 16,2 mil milhões de dólares/€14,7 mil milhões) e do grupo Belmond, enquanto a Kering tenta, sem sucesso, comprar a Moncler.

Marcas icónicas e com forte apelo na China (Tiffany) e de luxo experiencial (Belmond) enquadram-se em duas das tendências da indústria. Com a onda de falências pós-coronavírus e a necessidade de ganhar escala, para reduzir custos e potenciar a força das marcas, abrem-se hipóteses com diferentes perfis. As marcas com problemas financeiros são a opção mais óbvia, em particular para as empresas de private-equity, como a Carlyle, que em 2017 compra a Supreme, a marca que faz renascer o streetwear com um posicionamento de luxo. À luz dos negócios dos últimos anos, os grandes grupos que dominam a indústria (LVMH, Kering e Richemont) preferem empresas financeiramente saudáveis, marcas com história e produtos icónicos.

Duas das marcas que já tiveram tentativas de compra no passado (e que são das mais desejadas) enquadram-se no grupo que vai resistindo às aquisições no sector do luxo: as empresas independentes e familiares. São os casos da Chanel e da Prada que, ciclicamente, anunciam que não estão à venda, indiciando que há ou houve propostas de compra. A crise que se instala com o coronavírus (e que cresce sem ter o fim à vista) está a mudar as premissas de todas as indústrias. O luxo é das primeiras a ser afetada (com o início do surto na China, que representa dois terços do consumo neste sector). Para já o que está mais ou menos certo é que sobrevivem as marcas intemporais (e com capacidade financeira) e desaparecem as que são menos caras sem serem baratas e são melhores sem serem de alta qualidade. É o darwinismo a funcionar.