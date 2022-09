Luxo em pós-confinamento e a surpreendente subida de preços

As lojas da avenida da Liberdade voltaram a abrir as portas esta semana. A subida da temperatura, o sol e a ânsia por sair de casa ajudam as lojas e os restaurantes da artéria de luxo de Lisboa. O regresso faz-se dentro do possível, com medidas de segurança anti-covid e os clientes nacionais e os residentes estrangeiros. Ausentes estão os turistas consumidores de luxo, com os quais (e para os quais) a avenida da Liberdade se tem desenvolvido nos últimos anos.

A circulação de pessoas e o nível de compras está longe da época pré-coronavírus, até pela limitação do número de pessoas em espaços fechados. Ninguém tem o dom de adivinhar como será essa evolução. Para já, há a vontade de voltar ao normal possível, chamar clientes e faturar. Com a ajuda de comunicação em redes sociais (com influenciadores digitais e figuras públicas), lojas, restaurantes e hotéis unem-se com uma só voz em torno da iniciativa #devoltaàavenida. É o ‘ponto zero’ do futuro das marcas de luxo em Lisboa, mais imprevisível do que o consumo de bens de primeira necessidade.

Neste caminho, a China é a única referência possível. Os ecos que chegam do país que está à frente no desconfinamento apontam em duas direções. Depois de uma primeira fase de corrida às lojas de marcas de luxo, assim que abriram, há notícias mais recentes que dão conta de uma contenção nos gastos supérfluos. Os jovens e a classe média, os segmentos que mais contam no crescimento do consumo de luxo na China, estão mais cautelosos devido ao desemprego e ao nível de endividamento em que já se encontravam antes da pandemia. Um estudo da Southwestern University of Finance and Economics indica que 40% dos lares chineses tencionam diminuir o consumo em 2020.

No primeiro dia em que abre, em abril, a loja Hèrmes em Guangzhou regista vendas de 2,7 milhões de dólares (€2,46 milhões), o que indicia o ‘revenge shopping’ (desforra de compras) característico em situações pós-crise ou após períodos de impossibilidade de consumo. No mês seguinte, a 5 de maio, o município de Xangai lança o festival de compras ‘Double Five’, com a oferta de descontos e de horários prolongados nas lojas durante os dois meses seguintes. O objetivo é impulsionar o consumo e recuperar as perdas devido à covid-19. O resultado? Vendas combinadas das lojas com o comércio eletrónico que ascendem a 2,2 mil milhões de dólares (€2 mil milhões) no primeiro dia da iniciativa.

O contexto chinês não é extrapolável para Portugal nem para outro país, mas mede a temperatura à geografia e ao consumidor mais relevante nas compras de luxo. Em 2019, os chineses contribuem em 90% no crescimento do consumo de produtos neste segmento, com um total de €19 mil milhões em compras, de acordo com a consultora Bain&Company. Até 2025, os chineses vão representar mais de metade das compras de produtos de luxo, quando o mercado global valerá €320/€330 mil milhões. O impacto dos chineses não se limita ao consumo local, tendo em conta o seu peso nas compras de luxo em viagens fora da China e o facto de que a indústria do turismo internacional será das últimas a voltar a funcionar.

Esta realidade há muito que é visível na avenida da Liberdade, com a esmagadora maioria das lojas a contar com os chineses como principal cliente. De tal forma que ter empregados que falem mandarim é prática comum ou mesmo obrigatória. São os chineses que, ao longo da última década, vão crescendo e mantendo-se consistentes nesta localização, em paralelo com os afluxos cíclicos de outras nacionalidades. À onda de angolanos, primeiro, sucedem os russos (ambos desaparecidos antes do coronavírus). Mais recentemente crescem os brasileiros, muitos deles residentes em Lisboa, não só nas lojas como nos hotéis e restaurantes de luxo, como os dois Jncquoi e o Tivoli, por exemplo.

Até à reabertura dos voos comerciais e do turismo, é com os residentes estrangeiros e com os clientes nacionais que os negócios de luxo podem contar, sendo que os portugueses não se destacam nas estatísticas mundiais de consumo nesta área. A agravar a situação, não só em Portugal como a nível global, 40% das vendas de luxo são feitas a consumidores em viagem. As circunstâncias da evolução da pandemia e do arranque do desconfinamento apontam para uma recuperação do consumo de luxo mais rápido e forte na China do que nos Estados Unidos e na Europa. Comportamentos de ‘revenge shopping’ ou de compras racionais são duas das tendências possíveis.

A entrada no novo normal traz um dado adicional: a subida de preços em algumas marcas de luxo. A medida é surpreendente e contraintuitiva, quando há excesso de stock e as famílias têm quebras de rendimentos e aumento de prejuízos. As primeiras são a Chanel e a Louis Vuitton e o acréscimo de preço aplica-se só em alguns produtos, os mais icónicos e clássicos. Na Chanel, malas e artigos em pele são os visados com um agravamento entre 5% e 17%, deixando de fora o pronto-a-vestir, as malas da coleção desta estação e o calçado. Anunciado aos retalhistas globais a 11 de maio (incluindo Portugal, onde a marca é vendida na Stivali), o aumento é justificado com a prática habitual nesta altura do ano. Fica por saber se o aumento é superior ao do ano passado, como forma de compensar as perdas derivadas do ‘efeito coronavírus’.

Na Louis Vuitton, segundo o site WWD, a subida de 5% em maio acresce e sucede a uma subida anterior de 3%, em março, em plena pandemia. Em Portugal, por exemplo, o modelo pequeno da carteira New Wave, que custava €1.490, custa agora €1.710 (mais 15%), deixando em aberto a possibilidade de em alguns artigos haver subidas superiores ao anunciado. O movimento destas marcas pode ser seguido por outras insígnias de luxo de referência, aquelas que têm um património de marca e que são percecionadas como clássicos, o que lhes permitirá subir os preços sem perder vendas.

Joga a seu favor a tendência comum em momentos pós-crise de os consumidores de luxo se virarem para os ‘valores seguros’, marcas e produtos que se destacam pela qualidade e intemporalidade. Na avenida da Liberdade ainda é cedo para sentir o pulso ao consumo, com uma semana de portas abertas. Vamos consumir mais como compensação ou deixar de comprar por falta de dinheiro ou medo do futuro? Tempos de disrupção mundial querem-se com uma ‘via do meio’, em nome do equilíbrio e do funcionamento da economia. Que seja com um consumo mais sustentável, comprando menos mas melhor. A herança da quarentena é a distinção clara do que é essencial do que é prescindível.