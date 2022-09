Entrevista a Rui Paula, chefe do ano 2020: “Os cozinheiros são um bocadinho invejosos”

Nasceu no Porto e começou a carreira no Cêpa Torta, em Alijó. Aos poucos foi descendo o rio, com a abertura do DOC, no Cais da Folgosa, em pleno Douro, abrindo depois o DOP, no centro do Porto, e finalmente a Casa de Chá da Boa Nova, em 2014, onde um ano depois ganhou um Garfo de Ouro, seguindo-se as conquistas internacionais, com destaque para a segunda estrela Michelin, em novembro último. Cozinheiro e empresário, aos 50 anos quer continuar a brilhar, independentemente das invejas alheias.

Esperava chegar onde chegou quando abriu o Cêpa Torta, em Alijó?

Quando abri o Cêpa Torta, tinha apenas uma funcionária, da minha avó, fazia cozinha caseira com ela e pouco mais. Só três ou quatro anos depois, quando me apercebi que até tinha algum jeito, começaram a vir as deficiências técnicas e percebi que para ir mais longe tinha que aprender, fazer estágios e investir na minha formação. Sempre com a premissa de que não tinha ninguém para investir em mim, era dinheiro meu e não é fácil ir longe quando o dinheiro é pouco. Mas consegui fazer esse caminho, por ter muita força interior, porque amo o meu trabalho e adoro o que faço.

