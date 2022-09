O que é que vale tanto como aquilo que se come?

Provavelmente não sou a única que desespera em alguns restaurantes com menu de degustação, por o convívio à mesa ficar refém das idas e vindas do empregado, para descrever detalhadamente tudo o que vai sendo servido. Do nível de fermentação e composição do pão, à origem do azeite e das manteigas, além da apresentação dos pratos e dos vinhos, o que facilmente dá origem a uma dezena de interrupções.

louie thain

Este desabafo pessoal não retira importância ao conhecimento sobre aquilo que se está a comer, mas, em alguns casos, muita dessa informação perde-se. Sobrepõe-se ao que já está a acontecer à mesa, a dinâmica de partilha e de intimidade, olhos nos olhos. Levante o dedo quem consegue reproduzir tudo o que é descrito sobre os pratos e os vinhos servidos, em menus de degustação que facilmente têm 10 momentos. Na verdade, aquilo que perdura é mais a memória da refeição no seu todo e não o rigor nem a quantidade da informação recordada.

Serve esta introdução para falar sobre interrupções à mesa (neste caso ao balcão), que não só são bem- vindas como dão à experiência gastronómica um significado mais profundo. A introdução de uma barra de sushi no restaurante Praia no Parque é o pretexto para mergulhar nos detalhes da gastronomia e dos rituais japoneses. O chefe Lucas Azevedo faz as honras da casa. Antes de avançar para a preparação do menu com cinco momentos, o chefe brasileiro (ex-Bonsai e ex-Sake Mico, em Lisboa) cria a atmosfera para se entrar na cultura japonesa, algo que conhece bem, devido à temporada no Japão para aprofundar-se no modo de vida local.

louie thain

Uma mini-toalha húmida e quente (oshibori) é o ponto de partida da refeição, com Lucas Azevedo a explicar o seu propósito: limpar as mãos, que no oriente são utilizadas para comer sem o recurso dos ‘pauzinhos’, como está convencionado no ocidente. No verão, a oshibori é oferecida fria, para refrescar os comensais. A ordem do início do menu (que começa com ostras) é invertida para arrancar com um usuzukuri de robalo de mar com molho ponzo, servido numa cama de gelo. Uma ramagem de amendoeira em flor, que é parte da cultura milenar japonesa, é o detalhe que denuncia a reverência ao legado nipónico e o cuidado com o empratamento.

Mais ainda quando a dita ramagem é colhida no Parque Eduardo VII, onde se localiza o restaurante que, até agora, é mais conhecido como destino de jantar e de diversão noturna. O antigo restaurante Botequim do Rei, instalado no Lago do Roseiral (projetado nos anos 1950 por Alberto José Pessoa, comissariado por Keil do Amaral), ganha em 2018 uma nova vida como Praia no Parque, pelas mãos de um grupo de amigos (Nuno Santana, João Arnaut, Francisco Spínola, Sebastião Pinto Ribeiro e Tomás Froes). Mas voltemos à nova barra de 12 lugares, que pretende rentabilizar o balcão enquanto destino de almoços.

louie thain

A aula de cultura japonesa prossegue com o itadakimasu. Não é nenhuma iguaria, mas antes a expressão de agradecimento pela refeição que se inicia e que, na tradução para português, significa “recebo humildemente”. Graças dadas, arranco com um carpaccio de lírio (maturado uma semana), servido com molho ubemoshi, feito a partir da ameixa japonesa ume, cujo caroço é usado no molho que, mais adiante, acompanha os nigiris. O aproveitamento deste fruto a 100% é parte integrante da cultura japonesa anti-desperdício, que atualmente é tendência na alta gastronomia. O sashimi de toro (a barriga do peixe) com wasabi fresco, ralado no momento, é o pretexto para descobrir a diferença entre o sabor original (mais suave) desta raiz e o seu sucedâneo industrializado, conhecido por desentupir as vias respiratórias. O ralador utilizado, feito de pele de tubarão, é o detalhe que torna a interrupção para explicar este prato num mergulho ainda mais profundo nas práticas culinárias nipónicas.

A opção por wasabi fresco tem o seu preço (€400 o quilo, segundo Nuno Santana, um dos sócios do Praia no Parque) e é a razão pela qual a versão industrializada é a que está presente na esmagadora maioria dos restaurantes japoneses. A escolha de produtos de elevada qualidade é uma forma de posicionamento. Todo o peixe é pescado no mar. O carapau é de Setúbal e o robalo vem dos Açores, mas o salmão (vindo de onde venha) não entra na barra de sushi do Praia no Parque, por ser de cativeiro (na esmagadora maioria) ou estar contaminado com metais pesados (o de alto-mar). O atum, esse, é rabilho bluefin, considerado a melhor espécie entre as melhores, com a particularidade de ser abatido por ikijime, técnica que provoca morte imediata, através da introdução de um espeto junto aos olhos do peixe.

louie thain

Com origem no Japão, esta técnica de sacrifício animal garante, na hora de comer, um peixe com uma textura mais macia, mas a alegada ausência de sofrimento poderá não ser suficiente para convencer as associações protetoras de animais e os seguidores do veganismo. A busca do melhor e mais autêntico é extensível à forma como os nigiris são braseados. O habitual maçarico de cozinha é substituído por binchotan, carvão de carvalho japonês, que por ser de origem vegetal não deixa resíduos tóxicos quando está em contacto direto com a comida, além de preservar a gordura do peixe.

Depois de comer à mão o nigiri de atum braseado com binchotan, chega ao balcão um nigiri de carabineiro, com um molho feito com a cabeça deste crustáceo. Neste momento, a atenção não é dirigida para aquilo que se aprende, mas para o ritual que é suposto seguir. Primeiro, comê-lo à mão de uma só vez. Segundo, beber o molho da cabeça do carabineiro servido num shot, igualmente de um trago. Terceiro, degustar a intensificação do sabor do carabineiro, potenciado pelo shot. O menu com cinco momentos segue para o final, com os hosomaki (rolinhos de arroz envoltos em alga): há de abacate com trufa e com atum. O remate chega com um temaki de ouriço e toro, servido na versão aberta (como um taco), em vez do tradicional cone.

louie thain

A fechar a refeição, cabe-me a mim um gochiso sama deshita, que em português significa “obrigada por esta refeição”. O menu da barra no Praia no Parque não se resume a esta viagem aos sabores e às referências japonesas. Tem outros crus (como os carpaccios), saladas e tapas. Fico sem saber se estas propostas garantem uma reconciliação com as interrupções do chefe para descrever ingredientes, técnicas de confeção e formas de comer. O menu dedicado ao sushi chega-me para ficar com as pazes feitas.

Praia no Parque (Menu de sushi)

€50 (preço médio)

De terça-feira a sábado das 12h às 18h

Alameda Cardeal Cerejeira, Parque Eduardo VII

Lisboa