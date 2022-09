O País Basco é uma verdadeira nação gastronómica

Se há 25 anos um turista chegasse a Bilbau, o mais provável era ter-se enganado no destino. Depois de décadas sobre a ameaça do terrorismo da ETA e paralisada pelo declínio das suas principais indústrias (a siderurgia e a construção naval), a quinta maior cidade de Espanha era uma urbe cinzenta e sem perspetivas de futuro. Mas isso foi antes de, em 1997, um edifício com a forma de um navio em titânio ter surgido nas margens do rio Nervión e mudado para sempre a face de uma cidade em declínio. Desenhado por Frank Gehry, o Guggenheim foi para Bilbau muito mais do que um museu: abriu-lhe as portas do mundo e colocou-a no mapa turístico internacional. Só no ano passado, quase um milhão de turistas estrangeiros visitaram a cidade, dez vezes mais do que aqueles que o faziam antes da abertura do espaço.

Da janela do Nerua, o restaurante de alta cozinha do Guggenheim, vê-se a gigante aranha de bronze de Louise Bourgeois que se tornou um bilhete postal do museu. O espaço — que tem uma estrela Michelin desde que abriu portas, em 2011, e no ano passado entrou para o 32º lugar da lista dos melhores restaurantes do mundo — é a prova de que um museu de arte contemporânea também pode ter uma cozinha de eleição. “Desde o seu nascimento, o Guggenheim apostou claramente na gastronomia como mais uma parte da cultura do País Basco”, explica ao Expresso Josean Alija, o homem ao leme do Nerua.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.