Casa Fortunato, o lugar que conquistou Mr. & Mrs. Smith

Não estamos a falar de um novo retiro espiritual na India, mas sim da Casa Fortunato, no coração de Lisboa. Uma casa que é um hotel, e um hotel que é uma casa…de família. E uma família muito especial – Filipa e António, os seus 4 filhos, e o labrador Cacau – que recebem os hospedes como se recebe a família. O primeiro a chegar é o Cacau, o melhor concierge da cidade, que nos vem receber à porta a abanar a cauda preta e que nos faz logo sentir em casa.

Respira-se harmonia nesta casa do início do seculo 20, adaptada ao projeto de vida de António e Filipa Fortunato. Ambos arquitetos, tinham o sonho de abrir um hotel onde pudessem conviver com os hospedes, e partilhar o seu espírito acolhedor. No espaço que outrora foi o escritório do António nasceu a Casa Fortunato.

@ manolo yllera

Nas 9 suites – e são nove porque é o número da sorte - cada objeto tem uma razão de ser e uma intenção. Os móveis escolhidos contam histórias, desde as secretárias que vieram da empresa de construção do avô da Filipa aos quadros pintados pela mãe, em total harmonia com as peças de design contemporâneo. Cada quarto é único, com estilos decorativos diferenciados – desde o retro ao clássico. Os azulejos portugueses são feitos à mão e texturados, os tapetes em lã asseguram um ambiente confortável e vibrante. Os papéis de parede são todos diferentes, com motivos geométricos, onde brilham as cores com a luz natural das enormes janelas do hotel. Cada quarto é uma experiência sensorial única. Basta escolher a dimensão da experiência que se pretende: Big, Bigger ou Biggest.

Apesar de terem o seu espaço privado no 3º andar da casa, os 4 filhos da Filipa e do António entram e saem da Casa Fortunato, cruzando-se com hóspedes enquanto fazem de anfitriões da casa e da cidade, num ambiente familiar profundamente acolhedor. É um ambiente único, reforçado pela equipa que recebe com a mesma simplicidade sofisticada que caracteriza o espaço. Cada detalhe foi pensado para proporcionar equilíbrio e bem-estar a todos os que passam por aqui. Até as fardas foram desenhadas pelo Dino Alves, estilista português de renome e amigo de longa data da Filipa, dona do hotel.

A filosofia de vida da familia Fortunato não estaria completa sem a cozinha macrobiótica. Na enorme sala comum, os hospedes são recebidos pela Chef Sónia que prepara deliciosas iguarias saudáveis enquanto explica a origem e razão de cada ingrediente, cada cor e cada prato, numa experiência tão gastronómica quanto estética.

Não admira que a Casa Fortunato tenha ganho o “Best Hotel Award 2019” no seu 1º ano de vida dos exigentes Mr & Mrs Smith, que ficaram rendidos a este espaço – hotel e casa – e a esta familia tão especial.