Football Leaks: Juíza diz que Rui Pinto tentou extorquir Doyen, que atuou sozinho e foi responsável pelo blogue Mercado de Benfica

Na leitura da sentença do caso Football Leaks - que decorre esta segunda-feira no Campus de Justiça - a juíza Margarida Alves disse que "não se mostra credível" a alegação de Rui Pinto de que os e-mails enviados a Nélio Lucas, propondo o pagamento de 500 mil a €1 milhão para cessar as publicações, eram apenas uma provocação, pois não esperava que o gestor da Doyen sequer respondesse. "O arguido sabia claramente que Nélio Lucas lhe iria responder", declarou a magistrada.

A juíza sublinhou ainda que Rui Pinto atuou sozinho e, em outubro de 2015, era o único detentor da informação exfiltrada à Doyen e outras entidades. "Não só foi o mentor do projeto Football Leaks como era à data a única pessoa que tinha acesso à informação e ficheiros", afirmou também a juíza.



(artigo em atualização)