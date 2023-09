“Desde as nove da manhã que não funciona”: apagão no Citius paralisa tribunais, ministério confirma “problemas” que estão a ser “resolvidos”

Os tribunais portugueses abriram as portas com uma dor de cabeça para funcionários, magistrados, advogados e, claro, arguidos, testemunhas e demais cidadãos. “Desde as nove da manhã que o Citius não funciona, é impossível fazer qualquer diligência”, diz o procurador Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do MP.

A notícia avançada pelo Jornal de Notícias é confirmada pelo Ministério da Justiça. “Existem problemas de comunicação que afetam os sistemas da justiça. As equipas tecnológicas estão a trabalhar na resolução do problema”.

Entretanto, já ao fim da manhã, o problema entrou em fase de resolução. Mas, segundo Adão Carvalho, “o sistema ainda não está inteiramente disponível e continua a apresentar erros e a não permitir trabalhar. Por isso o problema mantém-se”. Segundo este magistrado, “o problema é geral, incluindo o SITAF, sistema dos Tribunais administrativos e fiscais. Até ao momento todas as diligências e julgamentos que estavam marcados tiveram que ser adiados”.

António Marçal, do Sindicato dos Funcionários Judiciais (que estão e greve) confirma o apagão, mas diz “não” saber quantas diligências tiveram de ser adiadas não só por causa do protesto, mas também por causa do apagão.