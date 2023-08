"Rei Ghob" pode sair da prisão, famílias das vítimas temem pela segurança

Francisco Leitão, um sucateiro conhecido por “Rei Ghob”, foi condenado em dois processos a 25 e a 17 anos de prisão por crimes de homicídio e violação de menores.

Os casos foram muito mediáticos pelo horror e pela personalidade de Francisco Leitão, que vivia numa casa excêntrica em Carqueja, uma pequena aldeia entre Peniche e Lourinhã.

A cumprir a pena máxima, o “Rei Ghob” poderá beneficiar de saídas precárias, de acordo com o Correio da Manhã, que ouviu a preocupação de alguns familiares das vítimas perante essa possibilidade.

A história dos crimes do “Rei Ghob” aconteceu entre 2009 e 2010, período em que matou e torturou as vítimas, que eram aliciadas com jantares e ofertas de bens.

Nos aliciamentos fazia-se passar por um homem com poderes sobrenaturais, gravava vídeos delirantes, em que previa o fim do mundo e também foi condenado por registar em vídeo relações sexuais com menores.