Finanças e MAI anunciam revisão da lei que faz polícia cobrar “valores desproporcionais” por certidões de acidentes de viação e denúncias

O Ministério das Finanças e o Ministério da Administração Interna [MAI] anunciaram uma proposta de revisão da portaria que estabelece os valores das certidões emitidas por forças de segurança como a Guarda Nacional Republicana [GNR] e a Polícia de Segurança Pública [PSP]. Em fevereiro deste ano, depois de uma nova atualização aos preços, uma certidão de um acidente de viação, por exemplo, passou a custar ao cidadão 22€ por folha, um valor que a Provedoria de Justiça considera “deproporcionado”. GNR e PSP continuam ainda a recusar a entrega ao cidadão de comprovativos de denúncia e a cobrar, em vez disso, o mesmo que cobram pela emissão de certidão. Sobre esta prática, a provedora Maria Lúcia Amaral vai ainda mais longe, considerando-a “ilegal”.

O problema com os atos de secretaria dos órgãos de polícia criminal arrasta-se há quase uma década. Já em 2015, o Provedor em funções, José de Faria Costa, numa primeira recomendação feita ao MAI, denunciava que, tanto a GNR, como a PSP, diziam aos denunciantes não estar autorizadas a fornecer cópias ou transcrições das suas denúncias, um direito que assiste a qualquer cidadão. Na altura, foi pedido à então ministra da Administração Interna, Anabela Rodrigues, do Governo de Pedro Passos Coelho, que pusesse fim à prática. A recomendação foi “integralmente acatada” pelo Ministério dois meses depois, mas a provedora sabe que à GNR e à PSP foram dadas instruções para manter tudo como estava.

Em novembro desse ano, já no primeiro mandato de António Costa, com Constança Urbano de Sousa em funções, o Ministério anunciou uma revisão de preços desses atos de secretaria que nunca chegou a acontecer e justificou as práticas e os montantes cobrados com o facto de haver, por parte das forças de segurança, um custo real do serviço prestado com o “deslocamento ao local, o uso de viaturas, a recolha de elementos, a inquirição dos intervenientes e a elaboração das participações”. Maria Lúcia Amaral não aceita a justificação: “É absolutamente inaceitável transferir para o cidadão o custo do próprio funcionamento da Administração Pública”, que está a cumprir “um dever geral do Estado”.

Sete anos depois, em julho de 2023, a Provedoria voltou a emitir nova recomendação, em que denuncia a continuação das práticas de “má administração” e a violação dos “direitos dos administrados”. Questionado pelo Expresso, o MAI explicou a demora na correção dessas práticas: “Trata-se de um tema sobre o qual já existiu decisão. Contudo, como implica perda de receita, a mesma encontra-se em fase de implementação”.