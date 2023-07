Ator Kevin Spacey absolvido em Londres de nove crimes sexuais

O ator norte-americano Kevin Spacey foi esta quarta-feira absolvido, em Londres, das acusações de nove crimes sexuais, alegadamente cometidos entre 2001 e 2013. No culminar de um julgamento que durou quatro semanas, a sentença foi proferida no tribunal de Southwark, em Londres, com Kevin Spacey a ser considerado inocente dos crimes de agressão sexual de que era acusado.

Kevin Spacey foi julgado por nove crimes de índole sexual envolvendo quatro homens, com as acusações a remontarem a atos alegadamente cometidos entre 2001 e 2013 no Reino Unido, numa altura em que dirigiu o Old Vic Theatre, em Londres.

O ator norte-americano negou as acusações, dizendo que os encontros foram consentidos e consensuais, mas admitiu que "tocou na virilha de um homem que conheceu num bar durante uma noite de bebedeira", como relatou a agência norte-americana Associated Press.

A advogada de acusação, Christine Agnew, acusou Kevin Spacey de ser um "abusador sexual" que fez o que quis com quem quis, tirando partido de uma posição de privilégio. Segundo relatos da BBC, Kevin Spacey ouviu a sentença emocionado, no dia em que completa 64 anos.

Kevin Spacey já tinha sido visado em vários casos de agressão sexual e comportamento inapropriado em 2017, numa polémica que desencadeou denúncias com outras figuras do entretenimento e esteve na origem do movimento #MeToo. Spacey, até então uma figura respeitada do cinema norte-americano e do teatro britânico, vencedor de dois Óscares, acabou por ser despedido da série "House of Cards", da plataforma Netflix, e retirado do filme "Todo o dinheiro do mundo", de Ridley Scott.

Depois disso, Kevin Spacey participou em pequenos projetos e pouco trabalho teve em cinema. De acordo com o portal iMDB, há três filmes concluídos nos quais participa, entre os quais "Gore", de Michael Hoffmann, e "Peter Five Eight", de Michael Zaiko Hall.