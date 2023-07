Suspeitas de fraude e branqueamento: Armando Pereira, cofundador da Altice, detido após buscas

Está no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, e deve ser presente a um juiz ainda esta sexta-feira.

O co-fundador da Altice Armando Pereira ficou detido na quinta-feira à noite depois das buscas à sua casa, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

As autoridades procuravam documentos e outras provas que confirmem as suspeitas relacionadas com um esquema fraudulento, que terá lesado a Altice em vários milhões de euros.

Ao que a SIC apurou, podem estar em causa ganhos ilícitos superiores a 250 milhões de euros.

A investigação acredita que com a ajuda de terceiros, Armando Pereira, cofundador da dona da MEO e um dos homens mais ricos de França, terá simulado negócios imobiliários e ocultado proveitos na alienação de património, incluindo imóveis da antiga PT.

Um dos negócios agora investigados envolve a venda de quatro prédios na capital por 15 milhões de euros, mas as autoridades acreditam que são apenas a ponta do iceberg.

A antiga sede da PT, agora Altice, no coração de Lisboa, onde esteve o procurador Rosário Teixeira e ainda a casa onde vive o braço direito do líder da empresa Hernâni Vaz Antunes, também foi alvo de buscas .