Operação Vórtex: deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira acusado de corrupção

Pinto Moreira foi acusado pelo DIAP do Porto de dois crimes de corrupção passiva, um de tráfico de influência e outro de violação das regras urbanísticas. Segundo o despacho do MP, o deputado do PSD exigia 25 mil euros ao construtor civil Francisco Pessegueiro, também acusado, para cada projeto imobiliário em que facilitava o licenciamento das obras. O grupo usava um código: “bifes” para designar dinheiro.