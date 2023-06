Combate à corrupção: Portugal continua sem implementar totalmente maioria das recomendações do Conselho da Europa

Portugal ainda só implementou totalmente três das 15 recomendações do Conselho da Europa (CoE) para o combate à corrupção. A maioria (dez) ainda só foi parcialmente implementada e outras duas ainda estão totalmente por implementar.

Os números constam do relatório anual do GRECO (Grupo de Estados Contra a Corrupção), apresentado esta quinta-feira em Bruxelas e ao qual o Expresso teve acesso. O documento analisa o nível de cumprimento das recomendações para combate à corrupção e promoção da transparência desenhadas especificamente por este órgão do CoE para cada um dos 48 estados-membros.

No novo relatório, o GRECO mostrou-se particularmente preocupado com as restrições ao direito ao acesso à informação em vários países da Europa.

“Os governos devem garantir o princípio geral de transparência dos documentos públicos na prática. Qualquer exceção à regra de divulgação pública deve ser limitada ao mínimo e devidamente justificada. Quando se trata especificamente de compras públicas, o escrutínio público e o acesso a documentos oficiais são fundamentais para prevenir a corrupção de forma eficaz”, defende a presidente do GRECO, Marin Mrčela, em comunicado.

GRECO reconhece progressos

Até ao final de 2022, apenas Noruega e Finlândia tinham implementado totalmente as recomendações do CoE. Bósnia e Herzegovina, Turquia, Chéquia e Grécia são os países destacados com as maiores taxas de incumprimento.

Contudo, o GRECO reconhece que os países estão a progredir. No seu conjunto, quase metade das recomendações (49,5%) já estão totalmente implementadas, um aumento face ao ano anterior (quando a taxa se situava nos 45%). Cerca de um terço está parcialmente implementada e 17% continuam por aplicar.

Os dados mais recentes que abrangem a totalidade dos países são referentes à quarta ronda de monitorização, que se foca na prevenção da corrupção entre membros do parlamento, juízes e procurados. Portugal destaca-se no grupo de dez países que ainda não implementou totalmente nenhuma das cinco recomendações para combate à corrupção entre deputados.

A nível das recomendações para juízes, apenas uma está totalmente implementada e três estão parcialmente, enquanto duas ainda não saíram do papel. Nas medidas para procuradores, metade está aplicada e a outra metade está em parte cumprida.

Já iniciada, mas ainda sem dados específicos divulgados para Portugal, está a quinta ronda. Desta vez, o foco está em “prevenir a corrupção e promover a integridade nos governos centrais (altos cargos executivos) e agências de aplicação da lei”.

Até ao final de 2022, os 18 países analisados tinham uma taxa de incumprimento de cerca de metade (47%). Das restantes medidas, 34,9% tinham sido parcialmente implementadas e apenas 18,1% estavam já totalmente em vigor.

Em ambas as rondas os temas examinados passam pela pela promoção de princípios éticos e regras de conduta, conflitos de interesse, proibição de certas atividades para aqueles que ocupam cargos de poder, declarações de bens, salários e interesse, assim como na aplicação e consciencialização das mesmas.

Na prática, isto traduz-se em medidas como a elaboração de novos códigos de conduta, leis e orientações. No caso português, por exemplo, as recomendações em análise na quarta ronda passam pela “tomada de medidas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no Regimento para as várias fases do processo legislativo” ou pelo reforço do “papel dos Conselhos Superiores como garantes da independência dos juízes e do poder judicial, em particular prevendo na lei que pelo menos metade dos seus membros sejam juízes eleitos pelos seus pares.”