Caso EDP: António Mexia e Manso Neto pedem ao Supremo para afastar a juíza (que já pedira escusa do caso por ter sido promovida)

Alberto Frias

As medidas de coação foram decretadas por Carlos Alexandre no eclodir do caso EDP, em julho de 2020. Na altura, o juiz confessava-se “perplexo” com a prova que o Ministério Público recolheu e afastou o presidente-executivo e o administrador dos cargos que ocupavam. Os dois arguidos foram mesmo proibidos de entrar nas instalações da EDP e, na verdade, não voltaram à elétrica. Foram ainda obrigados a pagar uma caução e a entregar os passaportes