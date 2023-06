“Meti-lhe meia dúzia de calmantes na comida e disparei um tiro na cabeça”: Rosa Grilo confessa pela primeira vez ter assassinado o marido

Rosa Grilo confessou pela primeira vez em tribunal ter assassinado o marido, o triatleta Luís Grilo. “Menti, a arma era aquela”, afirmou, citada pela CNN Portugal.

Rosa Grilo encontra-se esta terça-feira em tribunal, como testemunha no julgamento da sua ex-advogada, Tânia Reis, e do perito forense João de Sousa, acusados de favorecimento pessoal. Ambos são suspeitos de ‘plantarem’ provas no caso da morte de Luís Grilo.

Rosa Grilo - que foi condenada em março de 2020 a 25 anos de cadeia - revelou ainda que no total fez quatro disparos com a arma do crime. E contou que testou a pistola duas vezes, uma na garagem e outra na banheira. “Os outros dois disparos fiz sobre o meu marido. Um na cabeça do meu marido, o outro terá ficado no colchão. Ele estava a dormir profundamente, na noite anterior tinha acontecido algo muito desagradável”.

O marido tinha sido drogado por Rosa Grilo e dormia “profundamente” quando morreu. “Meti-lhe meia dúzia de calmantes na comida.”

Rosa Grilo contou ao tribunal que lavou a arma do crime e passou-a por água oxigenada. “Tive de levar o Luís para a garagem, embrulhei-o nos lençóis e arrastei-o. Tapei o corpo do Luís com lenha.”

Para “construir a história”, Rosa Grilo acrescentou que foi “à GNR dizer que o marido tinha desaparecido”.

Ainda de acordo com a CNN Portugal, Rosa Grilo recordou que, no dia em que a PJ foi pela primeira vez à casa em que vivia com o marido, recebeu os inspetores “com a caixa de munições no bolso do roupão”. E que conseguiu esconder as munições no sofá. De seguida, terá pedido à sua antiga advogada e arguida neste processo, Tânia Reis, para fazer desaparecer a caixa de munições, mas foi o pai que acabou por se desfazer delas. “Ele deitou-as na barragem do Maranhão.”