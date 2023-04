PJ faz buscas na Câmara de Vila Real após denúncia sobre eleição de presidente de empresa municipal

A Câmara de Vila Real foi hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma denúncia sobre eventuais irregularidades processuais na eleição do presidente do conselho de administração de uma empresa municipal, esclareceu a autarquia.

A autarquia presidida pelo socialista Rui Santos disse, em comunicado, que, "no âmbito de uma investigação referente a uma denúncia sobre eventuais irregularidades processuais aquando da eleição do presidente do conselho de administração da empresa municipal Vila Real Social, o município de Vila Real foi hoje alvo de buscas por parte da PJ".

"Esta diligência, necessária para o cabal esclarecimento desta situação, mereceu toda a colaboração por parte do executivo e dos serviços municipais, que estão, como sempre, à disposição da justiça, embora se considere que não existiu qualquer irregularidade", afirmou.

O município de Vila Real apelou também "à celeridade deste processo", esperando "poder demonstrar que não existiu qualquer ilicitude no processo investigado".